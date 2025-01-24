AK Parti Odunpazarı Kadın Kolları Başkanlığı'na Aslıcan Özgür İleli Atandı

Ak Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı, Aslıcan Özgür İleli oldu.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lale Yıldıran Şahin'den görevi alan İleli AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak göreve başladı.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural ve İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Şahin'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Görevi devralan İleli de hem siyasette hem de toplumda kadın dayanışması ve güçlenmesi adına yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirtilerek, "Kadınlarımızın toplumsal yaşamın her alanında daha etkin rol alması için var gücümüzle çalışacağız. Hep birlikte daha çok çalışıp ülkemiz için güzel projeler hayata geçireceğiz." ifadeleri kullanıldı.