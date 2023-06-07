AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı 2024 yerel seçimleri için çalışmalara başladı

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığının, 2024 yerel seçimlerine ilişkin çalışmalarına başladığı bildirildi.

İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahalle Danışma Meclisi programları ile başlayan ziyaretlerin tüm mahallelerde devam edeceği belirtildi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer öncülüğünde 2024 yerel seçimleri için tekrar sahaya inilerek Orhangazi Mahallesi'nde Danışma Toplantısı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Başkanı Ümit Sezer, programların hızla ilerleyeceğini kaydederek, "3 Kasım 2002'den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partimizin istikameti bellidir. Biten her seçimin ertesi günü yeni bir seçim için koşturmak gerekir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da henüz daha balkon konuşması yapmadan önce Kısıklı'dan bizlere seslenmiş ve 2024 için çalışmalara başlamamız talimatını vermiştir. Çünkü ülkemiz ve milletimiz için hizmet adına kaybedilecek bir tek güne bile razı değiliz. 28 Mayıs'taki büyük Türkiye zaferimiz ardından derhal çalışmalara başlayarak planlarımızı yaptık. İlk durağımız ecdadımızın izlerinin taşındığı, ilk hutbenin okunduğu Orhangazi Mahallesi oldu. Biz de 'Bismillah' dedik ve ilk adımımızı Orhangazi Mahallemizden attık." ifadelerini kullandı.

Sezer, merkezde 35 olmak üzere toplam 85 mahallede ziyaretlerine hızlı bir şekilde devam edeceklerini değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle bu toplantılarda, kuruluştan bugüne dek görev almış tüm teşkilat mensuplarımızı da davet ederek hem şu an içinde bulunduğumuz süreçlerdeki çalışmalarımızı hem de gelecekte yapmayı hedeflediğimiz projelerimizi hep birlikte istişare ediyoruz. Uzun yıllardır partimize hizmet etmiş büyüklerimiz, kapı kapı gezerek davamızı savunan hanım kardeşlerimiz, pırıl pırıl fikirleri ve Cumhurbaşkanımıza olan sevgileriyle bizlere enerji katan genç kardeşlerimizle birlikte Odunpazarı'mızı karış karış gezecek ve vatandaşlarımızın taleplerine kulak vereceğiz. Genel olarak vatandaşlarımızın rahatsızlık duyduğu konuların yerel yönetimler alanında olduğunu zaten biliyoruz. Bu sorunları da 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla AK belediyecilik anlayışına dayanarak yine bizler çözeceğiz."

Tüm vatandaşları mahallelerinde yapılacak olan Danışma Meclisi toplantılarına düşüncelerini ve önerilerini iletmeye davet eden Sezer, "Aynı şekilde Odunpazarı İlçe Başkanlığımıza da gelerek talep ve önerilerini iletebileceklerini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizim Odunpazarı'mıza bir sevdamız var. İlçemizi de bu İlçede yaşayan tüm vatandaşlarımızı da seviyoruz. Sevdiklerimizle birlikte yürüyeceğimiz bu yolda yine sevdiklerimiz için çalışıp onların istekleri doğrultusunda da hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 28 Mayıs'ta elde ettiğimiz büyük Türkiye zaferini tekrar tebrik ediyor, 2024 yılında 31 Mart'ta yeni bir zafere ulaşacağımıza duyduğum inançla tüm hemşirelerimize saygılarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.