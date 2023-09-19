AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı, Belediye Başkanını Eleştirdi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, 10 yıllık görev süresi boyunca köy mahallelerine hiçbir hizmet yapmaması gerekçesiyle Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u eleştirdi.

Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, Kurt'un yapılması gereken hizmetlerin kaynaklarının olmasına rağmen bunları köylerde yaşayan vatandaşlara hizmet olarak kullanmadığını savundu.

Belediye Başkanı Kurt'un pek çok bahanenin arkasına saklandığını iddia eden Sezer, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay başından itibaren, ilçemize bağlı olup sonradan mahalle statüsü kazanarak Odunpazarı Belediyesinin hizmet alanına giren köylerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerin tamamında teşkilatımızla birlikte belediye meclis üyelerimiz de eşlik etti. Köy muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ziyaretlerimiz kapsamında gördük ki, merkezde hiçbir varlık gösteremeyen Odunpazarı Belediyesi, köylerde de aynı şekilde hiçbir varlık gösterememektedir. Neredeyse köylerimizin tamamında kilit taştan, çöp konteynerine kadar pek çok eksik, vatandaşımızın yaşamını olumsuz derecede etkilemektedir. Sözde kaynak olmadığını, devletten para almadığını iddia eden Kazım Kurt'un onaya sunduğu 2022 yılı belediye gelirinin yüzde 85'e yakın kısmı devletimiz tarafından karşılanmıştır. Bu kaynağın içinde köy mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da alacağı hizmet hakları mevcuttur."

Sezer, Kurt'un CHP'li ilçe belediyelerine gönderdiği kilit taşlarını kendi sorumluluğunda bulunan köy mahallelerine göndermediğini öne sürerek, "Belediye Başkanı, her zaman olduğu gibi hizmet yerine siyaset yapmanın peşindedir. Ancak 6 ay kadar kısa bir sürenin ardından yeniden ak belediyecilikle buluşacak. Odunpazarı ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımız bilsinler ki, 2014 yılına kadar yaptıklarımız 2024 yılından sonra yapacaklarımızın da teminatıdır. Biz kazanınca kimse kaybetmeyecek, biz kazanınca Odunpazarı'na hizmet gelecek, Eskişehir'e hizmet gelecek." ifadelerini kullandı.