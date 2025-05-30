AK Parti, Numan Kurtulmuş'u Meclis Başkanlığı Adayı Gösterdi

Ak Parti TBMM grubu, Meclis Başkanlığı seçimi için mevcut TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Abdulhamit Gül ile AK Parti'li milletvekilleri, Meclis Başkanlığı seçimi için mevcut TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un adaylık başvurusunu, Meclis Genel Sekreterliği'ne sundu.

AK Parti Grup Başkanı Güler, 28'inci yasama döneminin ilk döneminin tamamlanacağını belirterek, "Anayasamızın 94'ncü maddesi kapsamı içerisinde yasama döneminin ikinci dönemi içerisinde kalan 3 yıllık süreyi tamamlamak üzere hem Meclis Başkanı hem de Meclis Başkanlık Divanı seçimleri olacak. Bu süreç, malumunuz 28 Mayıs itibarı ile başlamıştı, biz de bugün AK Parti grubu olarak 272 milletvekilimizin, yani tüm vekillerimizin imzasıyla birlikte Meclis Başkan adayı olarak İstanbul Milletvekilimiz Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey'i aday olarak gösterdik" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETMEYİ ARZU EDİYORUZ'

Güler, seçimin önümüzdeki hafta salı günü tamamlanacağını söyledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi birikimi, entelektüel donanımı ve 2 yıllık görev süresi boyunca tüm siyasi parti gruplarıyla samimi iş birliği içerisinde olduğunu kaydeden Güler, "Tüm bunların yanı sıra adil yönetim tarzıyla beraber değerli Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, gerçekten üstün bir görev ifa etti. Biz kendisine bu 2 yıllık dönem içerisindeki yakın, samimi iş birliği, adil ve aynı zamanda çözüm odaklı yönetim anlayışından dolayı AK Parti grubu adına teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde, Sayın Başkanımızın siyasi parti gruplarıyla yakın diyaloğu içerisinde, samimi ve çözüm odaklı anlayışıyla, kaliteli yasama faaliyetleriyle inşallah çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

Güler, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma noktasında Meclis'in büyük bir misyon taşıdığını vurgulayarak, "'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma noktasında Meclis Başkanımızın öncülüğünde oluşturulacak komisyon, alt komisyon veya diğer çalışma kompozisyonlarına her türlü desteği vereceğimiz ve çalışmalara en üst düzeyde katkı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.