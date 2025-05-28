AK Parti'nin yeni anayasa için kurduğu komisyonun çalışma detayları ortaya çıktı

AK Parti'nin yeni anayasa için kurduğu komisyonun çalışma detayları ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonun üyelerinin belirlendiği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun çalışmalarına yaz boyunca devam edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonun üyelerinin belirlendiği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun çalışmalarına yaz boyunca devam edeceği öğrenildi.

Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, komisyon kurulmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacağı belirtiliyor.

Komisyonun ilk toplantısını planlanan en kısa zamanda yapması ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.

"Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır"

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu.

Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verilmişti.

Yeni anayasanın 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü diye sıralanmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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