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AK Parti'nin Vefa İftarı Programı Bilecik'te Düzenlendi

AK Parti'nin Vefa İftarı Programı Bilecik'te Düzenlendi
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Ramazan ayının son iftarında AK Parti, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda teşkilat üyeleri bir araya gelerek dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Ak Parti'nin koordinesinde düzenlenen 'Vefa İftarı' programı, Ramazan ayının son iftar akşamında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile AK Parti Milletvekili Halil Eldemir'in yanı sıra AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve beraberinde birçok siyasi üyeler katıldı.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve Milletvekilimizin katılımıyla dünden bugüne teşkilatımızda görev yapmış teşkilat üyelerimizle, dava arkadaşlarımızla 'Vefa ve Kardeşlik İftarında' bir araya geldik. Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde; yol arkadaşlarımız ile bir ve beraber olmanın, aynı sofrayı paylaşmanın bereketini yaşadık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Programda teşkilat üyeleri bir araya gelerek dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen iftar, AK Parti'nin birlik ve beraberlik mesajını pekiştirirken, aynı zamanda geçmişten bugüne teşkilatta görev yapmış üyeleri onurlandırdı.

Vefa İftarı programı, yerel teşkilat üyelerinin geniş katılımıyla son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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