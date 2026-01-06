Haberler

AK Parti'nin Uşak'taki üye sayısı 57 bin 641'e ulaştı

AK Parti Uşak İl Başkanlığı, 5 bin 445 yeni üye kazanılmasıyla kentteki üye sayısının 57 bin 641'e ulaştığını bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti'nin Türkiye genelindeki üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e yükseldiği hatırlatıldı.

AK Parti'nin Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde partinin siyaseti, milletle birlikte ve millet için yürüttüğü vurgulandı.

Yargıtay Başkanlığı tarafından açıklanan üye artışının sahadaki güçlü yansımalarından birinin de Uşak'ta görüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yürütülen teşkilat çalışmaları neticesinde Uşak'ta 5 bin 445 yeni üye kazanılmış, il genelindeki toplam üye sayımız 57 bin 641'e yükselmiştir. Elde edilen bu artış, Türkiye genelindeki rekor yükselişin yereldeki somut bir yansımasıdır.

Uşak'ta ortaya çıkan bu tablo göstermektedir ki AK Parti'nin milletle kurduğu güçlü bağ, genel merkez düzeyinde olduğu gibi yerelde de aynı kararlılık ve disiplinle sürdürülmektedir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Uşak teşkilatlarımız, bundan sonra da sahada, milletimizin yanında ve onun taleplerini merkeze alan bir anlayışla çalışmalarına devam edecektir."

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Politika



