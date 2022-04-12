AK Parti'nin torba yasa teklifi Meclis'te (2)

AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ'TAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanlığı'na sundukları 20 maddelik yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Teklifte yer alan 10 maddenin, tasarruf mevduatı ile ilgili düzenlemeleri içerdiğini belirten Elitaş, şunları söyledi:

Elitaş, daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bir düzenleme ile ilgili de değişikliğe gittiklerini söyledi. Elitaş ayrıca, FETÖ dolayısıyla fona devredilen gayrimenkullerin ticari iktisadi bütünlük içerisinde olmasıyla ilgili de bir düzenleme yapıldığını aktardı. Varlık Fonu ve ilgili 3 maddede düzenleme yapıldığını da aktarın Elitaş, "Daha önce olduğu gibi Varlık Fonu şirketlerinde yapılan istisnalar, yeni kurulan şirketlerde de devam edilecek" dedi.

Besti KARALAR/ ANKARA,