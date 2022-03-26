AK Parti'nin İzmir'deki ilçe danışma meclisi toplantıları sürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti İzmir Teşkilatı tarafından bugün 13 ilçede ilçe danışma meclisi toplantıları düzenlendi.

Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır ile İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımıyla yapılan toplantılarda partiye katılanlara üyelik rozetleri takıldı.

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde yapılan Karşıyaka İlçe Danışma Meclisi'ne katılarak bir konuşma yapan İl Başkanı Sürekli, 2024'de başta Karşıyaka olmak üzere kenti AK belediyecilikle buluşturacaklarını belirtti.

Karşıyaka Stadı'nın yapılamadığına işaret eden Sürekli, "Görüyorsunuz Karşıyaka'da söylenenler ve yapılmayanlar... Hiçbir şey yapılmadı. Vaatlerini yerine getirmediler. Karşıyaka Stadını yapmaya niyetleri yok. Boşuna kamuoyunu meşgul ettiler. 'Verin biz yapalım' dediler. Eyvallah, tahsis işlemlerini başlattık. 7 aydır protokol İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bekliyor." ifadelerini kullandı.

İzmir Körfezi'ndeki koku sorununun giderilemediğini dile getiren Sürekli, sorunun çözümü için Büyük Kanal Projesi'ndeki eksiklerin giderilmesinin gerektiğini, kanalizasyon ile yağmur sularının ayrıştırılması gerektiğini ifade etti.

Sürekli, "5 bin kilometre yağmur suyu hattı yapılması lazım. Yüzde 15'ini yaptılar, yüzde 85'ini yapmaya niyetleri yok. Körfeze kirlilik akıyor bunu da temizlemeye niyetleri yok. Tunç Soyer seçimde vadetti. Dedi ki 'üç yıl içinde burada yüzeceğim'. Ben de diyorum ki yüzmek istiyorsan yüz. Kıyıda seni ambulans beklesin hastaneye götürsün."

Tire ve Ödemiş'teki toplantılar

Tire'de ise bir kafeteryada düzenlenen İlçe Danışma Meclisi'nde Milletvekili Yaşar Kırkpınar konuşma yaptı.

Dünyada pandeminin ardından Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği büyük bir dönüşüm rüzgarı yaşandığını ifade eden Kırkpınar, bu süreçte güçlü ülke olmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Gelecek seçimin ülke için çok önemli olduğunu ifade eden Kırkpınar, "Ekonomiden sanayiye, iç politikadan dış politikaya, bölgemizden bütün dünyaya kadar dönüşümlerin olacağı yıl 2023'tür. Yarın ne yaşayacağımızı bugünden kestirmemiz mümkün değil. O yüzden Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Allah korusun böyle bir dönemde böyle bir süreçte koalisyonlu bir yapının olduğunu hayal edin." dedi.

Ödemiş'te bir düğün salonunda yapılan meclis toplantısında da konuşan Kırkpınar, AK Parti'nin bir gönül hareketi, büyük düşüncelerin partisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Rusya savaşının durması için yürüttüğü diploması trafiğine dikkat çeken Kırkpınar, "Bizler büyük bir çınarız ve bugün sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olması ve 2023'de Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşayacak olmamız bir tesadüf değildir. Bu Allah'ın bir hikmetidir." dedi.