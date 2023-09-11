AK Parti'nin Eski Seçim Ofisinin Camlarını Kırdı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar veren D.D., serbest bırakıldıktan sonra AK Parti'nin seçim ofisi olarak kullandığı binanın camlarını da kırdı.
AK PARTİ'NİN ESKİ SEÇİM OFİSİNİN DE CAMLARINI KIRDI
Kocaeli'nin Derince ilçesinde gece saatlerinde bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar veren D.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. D.D., serbest kaldıktan sonra akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Sırrıpaşa Mahallesi'nde, AK Parti'nin son seçimlerde seçim ofisi olarak kullandığı binanın da camlarını kırdı. D.D. yeniden gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika