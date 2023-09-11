AK Parti'nin Eski Seçim Ofisinin Camlarını Kırdı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar veren D.D., serbest bırakıldıktan sonra AK Parti'nin seçim ofisi olarak kullandığı binanın camlarını da kırdı.