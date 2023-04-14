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Ak Parti'nin Erzurum adayları tanıtıldı

Ak Parti'nin Erzurum adayları tanıtıldı

Politika Haberleri

9 Nisan Pazar günü aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na ileten Ak Parti önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye geneli adaylarını kamuoyuna tanıttı.

9 Nisan Pazar günü aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na ileten Ak Parti önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye geneli adaylarını kamuoyuna tanıttı.

Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu organizasyonla Erzurum adayları teşkilat mensupları ve vatandaşlarla buluştu. Milletvekili adayları için yapılan karşılama, öğlen saatlerinde havaalanında konvoylar ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Adaylar ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte kente gelen AK Parti Erzurum İl Başkan Av. İbrahim Küçükoğlu, büyük bir sevgi seline tanık oldu. Erzurum Havalimanı'ndan şehir merkezine kadar süren konvoy tanıtım toplantısının yapıldığı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar devam etti.

Vatandaşların tezahüratları ile salona giren İl Başkanı Küçükoğlu, Başkan Sekmen ve Milletvekili Adayları salonda birer konuşma yaptı. - ERZURUM

Seçim Sonuçları

Erzurum Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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