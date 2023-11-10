AK Parti'nin ekonomik ve sosyal politikaları eleştirildi

Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, AK Parti'nin ekonomik ve sosyal politikalarını eleştirerek, sosyal yardımların sürdürülebilir bir yol olmadığını savundu. Ayrıca, ücretlerin düşürülmesi politikasının derinleştiğini iddia etti.

HEDEP Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, AK Parti'nin ekonomik ve sosyal politikalarını eleştirdi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 milyonu sosyal yardıma boğmanın doğru bir yol olmadığını savundu.

Bir işçinin emekli tazminatıyla bir daire satın alamadığını söyleyen Çiftyürek, ücretlerin düşürülmesi politikasının AK Parti iktidarı döneminde derinleşerek sürdüğünü iddia etti.

Çiftyürek, AK Parti'nin sürdürdüğü ekonomik ve sosyal politikaların başarılı olmadığını öne sürerek, "AK Parti, iktidarını muhalefetin yoksunluğuna borçludur." dedi.

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Van'ın Çatak ilçesinin Konalga köyünde 2012 yılında yapılan tapu kadastro çalışmaları sırasında köylülerin yayla olarak kullandığı 4 bin 500 hektarlık alanın köyle alakası olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına tapu tescilinin yapıldığını iddia etti.

Köylülerin itirazı üzerine konunun yargıya taşındığını anlatan Kamaç, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Köykent Projesi'nin, Konalga köyünde de uygulandığını dile getiren Kamaç, köykentin kurulduğu alanın heyelan bölgesi olduğu yönünde iddialar bulunduğunu, yıkılan konutların olduğunu söyledi.