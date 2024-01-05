AK Parti Denizli İl Başkanı: Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Pazar günü açıklanacak

Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, partisinin yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayını Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı. Ak Parti'de seçim ile ilgili hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Güngör, 7 Ocak 2024 tarihine (Pazar) İstanbul Haliç kongre ve kültür Merkezinde açıklanacak olan 28 ilin içersinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayının da olduğunu duyurdu. Başkan adaylarının AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı bildirildi. - DENİZLİ