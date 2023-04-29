AK Parti'nin Büyük İzmir Mitingi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " Türkiye'nin kaybedecek vakti yok, Türkiye'nin maceralara girme lüksü yok. Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarından geri dönme lüksü yok. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var." dedi.

Ak Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Kasapoğlu, Ak Parti'nin Gündoğdu Meydanı'ndaki Büyük İzmir Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İzmir'in cumhuriyet ve demokrasi tarihinde öncü bir rolü olduğunu söyledi.

Milli iradenin bir kez daha "bu ülkede kaosa yer yok" diyeceğini, İzmirlilerin iradesine, yüreğine, gönlüne ipotek konulamayacağını belirten Kasapoğlu, "İzmir'i köleleri olarak görenler inşallah 14 Mayıs'ta o ağır uykularından uyanacaklar değil mi?" dedi.

Kasapoğlu, bakanlığı döneminde daha önceki görevlerinde olduğu gibi İzmir'i tıpkı Türkiye'nin diğer vilayetleri gibi hizmetle buluşturmanın gayreti içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü önümüzde Cumhurbaşkanımızın eser odaklı, hizmet odaklı siyaset vizyonu vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki belediye başkanlığından bu yana odağa koyduğu spordaki tesisleşme hamlesi vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte bu ivmeyi daha da artırdık. Yeni sistemde tüm Türkiye'de 8 bin yeni gençlik tesisi, spor tesisi inşa ettik."

Milyonlarca genci ve vatandaşı sporla buluşturduklarını aktaran Kasapoğlu, "Profesyonel sporcu havuzumuzu birlikte büyüttük, birlikte güçlendirdik ve tüm branşlarda tarihin en yüksek başarılarını kazandık. Madalya üstüne, rekor üstüne rekor kırdık. Daha önce temsilcisi dahi olmayan branşlarda artık Türk sporcularını tüm dünya yakından tanıyor. İşte spordaki, gençlikteki başarılarımız, inşallah bunları sizlerden aldığımız destekle, daha yukarılara taşıyacağız." dedi.

Kasapoğlu, bundan sonra da aynı siyaset anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz yeter ki arkamızda durun. Siz yeter ki 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'a, Ak Parti'ye, Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği verin. Türkiye'nin kaybedecek vakti yok, Türkiye'nin maceralara girme lüksü yok. Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarından geri dönme lüksü yok. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye'nin karamsarlığa ihtiyacı yok, Türkiye'nin aynı istikrarı daha önce sağlamış, bunu korumuş, tesis etmiş kadrolarla yola devam etmeye ihtiyacı var. AK Parti varsa maceraya gerek yok. AK Parti varsa karamsarlığa gerek yok. AK Parti varsa endişeye mahal yok, Recep Tayyip Erdoğan varsa atılım var. Yatırım var, büyüme var, itibar var, itibar."

Ankara İzmir Yüksek Hızlı Treni

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise konuşmasında Ege'nin incisi güzel İzmir'in kurtuluşun ve bağımsızlığın şehri olduğunu söyledi.

Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gündoğdu Meydanı'nda karşılayan ve bağrına basan İzmirlilerin tüm Türkiye'ye ve dünyaya mesaj verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 5-6 günde katıldığı programlarla Karadeniz doğal gazını milli sisteme aldığını, Ankara Sivas Yüksek Hızlı Treni'ni hayata geçirdiğini ifade eden Dağ, "Şimdi sırada ne var, Ankara İzmir Yüksek Hızlı Treni'nin hayata geçmesi var. Çalışmalar devam ediyor. 2025'te Allah'ın izniyle hayata geçecek. Ama birileri gelirse nasıl her işi yarıda bırakmışsa bu işi de yarına bırakır diye de korkmuyor değiliz değil mi?" diye konuştu.

Hamza Dağ, yerli ve milli otomobil Togg'un yollarla buluştuğunu, TCG Anadolu'nun envantere alındığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu körfezde TCG Anadolu'yu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ben buradan, birilerine güzel bir mesaj vermek istiyorum. 9 Eylül günü şu meydanda konuşma yapan arkadaşlar; 15 Mayıs, Yunan'ın İzmir'e çıktığı tarihte TCG Anadolu işte burada olacak. TGC Anadolu burada olunca bundan rahatsız bir Yunanistan olur bir de siz olursunuz siz."

Dağ, AK Parti iktidarının İzmir'e yönelik projelerini CHP'li yerel yönetimlerin engellemeye çalıştığını söyleyerek, tüm engellemelere rağmen çok sayıda yatırımı hayata geçirerek İzmirlilere hizmet verdiklerini belirtti.

Gündoğdu Meydanı'ndan muhalefete mesaj göndermek istediklerini dile getiren Dağ, "Bu şehir Kuvayımilliye şehri. Bu şehir PKK'ya da FETÖ'ye de yol vermeyecektir. Biz bugüne kadar doğru adımlarla yola devam dedik. Yine önümüzdeki süreçte de doğru adımlarla yola devam diyeceğiz." dedi.

"Hasan Tahsin'ler, Fethi Sekin'ler bitmez"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, her türlü vesayetin karşısında duran İzmir'in Adnan Menderes'in şehri olduğunu belirterek, işgal güçleri İzmir'e ayak bastığı zaman 15 Mayıs 1919'da Hasan Tahsin'in ilk kurşunu sıktığını hatırlattı.

İnan, şunları söyledi:

"O gün Hasan Tahsin'e doğrultulan silahlar bugün ülkemize bir kez daha yöneliyor. Ama unutuyorlar ki Hasan Tahsin'ler bitmez, Fethi Sekin'ler bitmez. Onlar güzel şehrimize, şaibeli, soru işaretleri olan adayları uygun görebilirler. Onlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk askerlerine hakaret edenleri İzmir'e yakıştırmış olabilirler. Buradan Gündoğdu Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş hemşehrilerimize sesleniyorum. Burası kuruluşun ve kurtuluşun kenti şehri. Ne olur bunlar yüzünden atacağınız oyla PKK'ya güleryüz göstermiş olmayın. HDP, PKK'nın partisi. Doğrudan katil yönetiyor. Bunu, bu ülkede bilmeyen var mı? Kılıçdaroğlu, şu anda HDP ile ittifak içinde. Bunu da bilmeyen yok. Zaten her ortamda her anda deklare ediyorlar. Biz kimsenin tercihine karışmayız sorgulamayız ama tabloyu da açık açık herkese göstermek zorundayız."

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da coşkulu bir kalabalıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gündoğdu Meydanı'nda karşıladıklarını belirterek, "Sıradan bir seçim değil, bu seçim Türkiye'nin öz evlatları ile Türkiye'ye göz koyanların seçimi. Hep birlikte topyekun vatanımızı savunalım. Bu ülkenin geleceği için şehit olmuş necip bir milletin evlatlarıyız biz. Ben inanıyorum ki terör örgütlerinden medet umar hale gelmiş Atatürk çizgisinden uzaklaşmış CHP seçmenleri de teröre fırsat vermeyecek şekilde oy kullanacaktır." ifadelerini kullandı.