AK Parti'nin ardından MHP'de de aday tanıtım toplantısı yapılacak.

MHP'nin Erzurum Milletvekili adayları, teşkilatlar ve seçmenlerle Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde buluşacak. Prof. Dr. Kamil Aydın, Hanifi Macit, Haluk Pirimoğlu, Naim Karataş, Mehmet Musa Çakır ve Sinan Demircioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısında birbirinden önemli mesajlar verilecek.

İftar programı şeklinde organize edilen aday tanıtım toplantısına, MHP'nin Erzurum'daki tüm teşkilatlarının yanı sıra Ülkü Ocakları'nın başkan ve yöneticileri de katılacak. Milletvekili adaylarının teşkilatları ve partilileri selamlayacağı programda, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapılacak.

Yurdagül: Gücümüzü Haykıracağız

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılında şehrimizi ve ülkemizi yeni Türkiye Yüzyılına taşıyacak kadrolarımızın tanıtımı ve kaynaşması adına Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde bir ekmeği bölüp birlik ve beraberliğimizin gücünü haykıracağımız 'Hep Birlikte Erzurum' temalı programımıza tüm partililerimi bekliyoruz" diye konuştu.

İstişare Çok Önemli

Öte yandan İl Başkanı Adem Yurdagül, istişare konusundaki hassasiyete de vurgu yaptı. Yurdagül, "Seçim çalışmalarımızı gerçekleştirirken yönetim kadromuzla birlikte istişareli ve danışıklı hareket ediyoruz. Bu kapsamda il yönetimimiz, ilçe başkanlarımız, İspir ile Uzundere belediye başkanlarımız ve partimize bağlı Türkiye Kamu-Sen, Türkav, Türk Hukuk Enstitüsü başkanlarımızın katılımı ile iftar sofrasında buluşarak yol haritamız üzerine fikir alışverişinde bulunduk" dedi. - ERZURUM