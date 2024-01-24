AK Parti, Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

AK Parti, Ankara ilçe belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca ATO Congresium'da "Ankara bizim hepimizin" sloganıyla düzenlenen programda Ankara'daki 25 ilçe belediye başkan adayı açıklanacak. Programa partililerin yoğun katılım gösterdiği gözlenirken, saat 12.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada partililere hitap etmesi bekleniyor. - ANKARA