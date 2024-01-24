AK Parti, Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor
AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Ankara'daki 25 ilçe belediye başkan adayını ATO Congresium'da düzenlenen programda açıklayacak. Programa yoğun katılım gözlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 12.00'de partililere hitap etmesi bekleniyor.
AK Parti, Ankara ilçe belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak.
AK Parti Ankara İl Başkanlığınca ATO Congresium'da "Ankara bizim hepimizin" sloganıyla düzenlenen programda Ankara'daki 25 ilçe belediye başkan adayı açıklanacak. Programa partililerin yoğun katılım gösterdiği gözlenirken, saat 12.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada partililere hitap etmesi bekleniyor. - ANKARA