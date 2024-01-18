AK Parti'nin Ankara'daki Aday Tanıtım Toplantısı Başladı

Ak Parti'nin Ankara'daki Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

ATO Congresium'daki toplantı için katılımcılar ve basın mensupları, sabah saatlerinden itibaren güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alındı.

Salona, "Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız" yazılı pankart asıldı.

Platformun arkasındaki led ekranda ise "Hazırız, kararlıyız" yazısı ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı.

Salonun dışında basın mensuplarının canlı yayın yapabilmesi için alanlar oluşturuldu.

Toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın salona gelişiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bazı kabine üyeleri, milletvekilleri ile AK Parti ve MHP İl Başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.