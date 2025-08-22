AK Parti'nin 81 ilde 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı'nın İstanbul'daki toplantısı yapıldı

Ak Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı"nın İstanbul'daki toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefinde yeşil kalkınma vizyonu doğrultusunda ülkemizi de bu anlamda geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Yeşil "Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı"nın ilk toplantısı gerçekleşti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat katıldı.

"Ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz"

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İklim krizi demiş olduğumuz konu aslında başlık olarak sadece şehirlerimizi değil, sadece bölgelerimizi değil, sadece ülkemizi değil, küresel anlamda tüm dünyayı tehdit eden ve aslında nefesini ensemizde hissetmeye başladığımız kadar yakın bir tehdit ile karşı karşıyayız. Bu açıdan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefinde yeşil kalkınma vizyonu doğrultusunda inşallah kıymetli başkanlarımızın, kıymetli milletvekillerimizin, kıymetli parti temsilcilerimizin katkılarıyla ülkemizi de bu anlamda geleceğe hazırlıyoruz. Hep birlikte yakın zamanda ülkemizde de net bir şekilde hissedilen yaz döneminde yoğun seller, yine birkaç senedir yoğun bir şekilde yaşadığımız, bu sene de yaşamış olduğumuz yangınlar ve hava hareketlerindeki dönüşüm zaten bu konuyu ne kadar ciddiye almamız gerektiği konusunda net bir uyarıyı bizlere yapmış olmakta" diye konuştu.

"Çevre Koruma ve İlkim Değişikliği konusunda birçok düzenlemeyi hayata geçirdik"

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ise, "Yaşanan afetler, iklim değişikliğinin ne denli önemli bir sorun olduğunu ortaya koymuştur. Sıcaklık dalgaları, kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynakları yetersizliği ve orman yangınları artık belirli bölgelerin değil tüm insanlığın ortak sorunu haline gelmiştir. Türkiye giderek derinleşen sorun karşısında başından itibaren kararlı ve misyoner adımlar atmaktadır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan 2053 net sıfır emisyon hedefi değişim, kalkınma unsuru, sadece çevre politikalarının değil, aynı zamanda üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerin yol haritasını şekillendirmektedir. Bu kapsamda ülkemiz ve milletimiz adına fayda sağlayan ve son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olan çevre koruma ve iklim değişikliği konusunda birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. 2 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen bu kanun, birleşik kalkınma vizyonuna ulaşmaya yönelik düzenlemelerden biridir. Ülkemizin stratejik önceliklerini ve temel değerlerini yansıtan ve değişen dünyanın yeni ekonomik modelinde geçişini hızlandıran iklim kanununu, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, sosyal adalet ve toplumsal refah olarak nitelendiriyoruz. İklim kanunu ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik bütüncül bir çerçeve oluşturuyoruz. Karbon salınımını düşürmek, yenilenebilir enerji geçişini hızlandırmak ve yeşil ekonominin gerektirdiği yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmek adına önemli adımlar atmaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL