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AK Parti'nin 7 Mayıs'ta yapacağı miting Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde olacak

AK Parti'nin 7 Mayıs'ta yapacağı miting Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde olacak

Politika Haberleri

AK Parti İstanbul teşkilatı, 2023 seçimleri için saha çalışmalarını sürdürüyor. Yapacakları miting ile çalışmalarını taçlandırmayı hedefliyorlar.

Ak Parti'nin 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştireceği mitinge Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak.

2023 seçimleri için saha çalışmalarını sürdürdüğü belirten AK Parti İstanbul teşkilatı; 'Yüz Yüze 100 Gün', 'İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer', 'Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma', 'Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri' ve ilçelerdeki toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını 'Yüzyılın Mitingi' ile taçlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.


İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Atatürk Havalimanı İstanbul AK Parti Politika Haberler

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