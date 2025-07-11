AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı Kızılcahamam'da başlıyor

Ak Parti'nin gelenekselleşen 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı, yarın Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Ak Parti'nin geleneksel hale gelen istişare ve değerlendirme kampı, bu yıl 32'nci kez Kızılcahamam'da toplanıyor.

"Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" temasıyla düzenlenecek olan 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, pazar gününe kadar sürecek. Programa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, kurucular kurulu üyeleri, milletvekilleri, Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

Kamp boyunca iç ve dış gelişmelerin yanı sıra siyasetteki güncel başlıklar masaya yatırılacak. Bazı bakanlar ve parti yöneticileri de sunum gerçekleştirecek. Ayrıca, yeni dönemin yol haritasının belirleneceği kampta, 3 yıllık seçimsiz döneme ilişkin saha çalışmalarının planlanması öngörülüyor.

Kampın yapılacağı otele 14.00 'ten sonra partililerin giriş yaptığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açılış konuşmasında terör örgütünün silah bırakma kararının sahadaki yansımaları ve sürece dair yol haritasına ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. - ANKARA