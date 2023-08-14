AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partisinin kuruluşunun 22. yıl dönümü mesajı yayımladı.

Ünsal mesajında, AK Parti ile Türkiye'nin karanlıktan aydınlığa doğru ilerlediğini, ' Türkiye Yüzyılı' hedeflerinin gerçekleşeceğini söyledi. Ünsal, "14 Ağustos 2001'de çıkılan bu kutlu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkemize çağ atlatan AK Parti'mizin 22. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. AK Parti; Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, millet egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldıran, 'milleti yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu şiar edinmiş bir anlayışla girdiği her seçimde güçlenerek yoluna devam eden bir siyasi harekettir. AK Parti; Eser ve hizmetleriyle ülkemizin önünde yeni bir yol açmış ve Türk siyasetine mührünü vurmuştur. Koyduğu çıtayı daima yukarı taşımıştır. 22 yıl önce çıkılan bu kutlu yolda, yaşanan heyecanı bugün de yüreğimizde taşıyarak, gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadan aynı kararlılıkla yürüyoruz" dedi.

Ülkenin hedeflerine ulaşmak için AK kadroların çalıştığını aktaran Ünsal, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"AK davanın AK kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla, yolumuza emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizi hedeflerine ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. AK Parti'nin bundan sonraki yıl dönümlerini, yapılan hizmetler ışığında daha büyük bir gururla, sevinçle, çok daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çünkü biz bu yüce milletin sinesinden doğmuş, onun gösterdiği istikamette yol alan bir hareketiz. Partimizin kurulduğu günden bugüne kadar bizlerle omuz omuza vererek çalışan, 'Halka Hizmet Hakka Hizmettir' diye emek sarf eden başta kurucularımız olmak üzere, sandık müşahitlerimiz, okul bina sorumlularımız, seçimlerde köy köy ev ev gezen dava arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, gençlerimiz kadınlarımız, partimiz üyesi olmasa da gönüllü olarak destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, Partimizin 22. kuruluş yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." - KIRŞEHİR