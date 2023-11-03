AK Parti'nin 21. yıl dönümü kutlandı

AK Parti, iktidara gelişinin 21. yıl dönümü nedeniyle bir video paylaştı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hizmetlerin Türkiye Yüzyılı şiarıyla yeni bir safhaya taşındığı vurgulandı.

Ak Parti, iktidara gelişinin 21. yıl dönümü nedeniyle bir video paylaştı.

Ak Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gece gündüz demeden her alanda çalışarak milletimize sunulan hizmetleri Türkiye Yüzyılı şiarıyla yeni bir safhaya taşıyan AK Partimizin tek başına iktidara gelişinin 21. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA