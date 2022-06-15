AK Parti Nevşehir İl Başkanı Kemikkıran, gazetecilerle bir araya geldi

Ak Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, basın toplantısında bir yıllık süreçte gerçekleştirdiği faaliyetleri değerlendirdi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kemikkıran, AK Parti İl Teşkilatı olarak 12 Haziran 2021'de uygulamaya koydukları eylem planı ile gönüllere dokunmaya devam ettiklerini belirtti.

AK Parti'nin, milli ve manevi dinamiklere bağlı kalarak, siyaseti bir ahlak ve irfan zemininde yürüttüğünü kaydeden Kemikkıran, "Güçlü Nevşehir'i, güçlü Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimizin teveccühü ile 2002 yılından bugüne iktidarda olmanın onurunu yaşayarak, gittiğimiz her yerde küçük büyük ayırt etmeksizin gönülden gönüle köprüler kurarak, Allah'ın izniyle 'Ak' sevdamızla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kemikkıran, tüm ilçe, belde ve köylerde vatandaşlarla ve çeşitli meslek gruplarıyla istişare ve görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Kemikkıran, bundan sonraki süreçte de halkla iç içe olmaya özen göstererek hizmete devam edeceklerini dile getirdi.