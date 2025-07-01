AK Parti MYK üyelerinden Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye tepki

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dergide yayımlanan içerikleri kınayıp lanetledi.

İnan, "'Din derslerini kaldıracağız' saçmalığından sonra bu yapılan alçakça yayın saldırganlıkları asla tesadüfi değildir. Genetikleri en ufak zemine kavuştuğunda yüce değerlerimize düşmanlıklarını gizleyemeyen bu yapıların tahriklerine hukuk zemini içerisinde elbette hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de mizah dergisi kisvesi altında Hazreti Muhammed'e yönelik yapılan saygısızlığı kınadı. Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Bu hadsizliğin adı ne ifade özgürlüğüdür ne de basın özgürlüğü, bu apaçık bir din düşmanlığı ve provokasyondur. Bu alçakça saldırının failleri hukuk önünde hesap verecek, kutsalımıza uzanan hiçbir kirli emel karşılıksız kalmayacaktır. Milletimizin imanına, mukaddesatına, peygamber sevgisine saldıranlar karşılarında her zaman bu iradeyi bulacaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da "Daha önce de mütedeyyin Anadolu insanını çizimleriyle küçük düşüren bir karikatür dergisi şimdi de Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)'e yönelik karikatürize eylemi ile vicdanlarımızı yaralamıştır. Masumane hiçbir saikle kabul edilemeyecek bu eylem en basit tabiri ile ahmaklıktır. Efendimiz Hazreti Muhammed'in karikatürize edilmesi, ne vicdanla, ne de fikir özgürlüğüyle bağdaşır." paylaşımında bulundu.

Bu eylemin İslam'a, inanca kutsallara ve en kıymetli değerlere açık bir saldırı, alçak bir saygısızlık olduğunu belirten Sırakaya, İslam düşmanlığına karşı nasıl yurt dışında mücadele ediyorlarsa, aynı kararlılıkla Türkiye'de de bu tür çirkin eylemlere karşı demokrasi ve hukuk çerçevesinde mücadele etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

"Millet olarak tuzaklara düşmeyeceğiz"

Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise "Bir mizah dergisinin Peygamber Efendimize yaptığı saygısızlığı hiçbir şekilde kabul etmiyor, lanetliyoruz. Bu bir nefret suçudur. Bir milletin kutsalının, değerlerinin çiğnenmesidir. Faşizmin her türlüsüyle her alanda mücadele edeceğiz." ifadeleri ile söz konusu karikatüre tepki gösterdi.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de mizah dergisi adı altında Hazreti Muhammed'e yönelik yapılan saygısızlığı kınadı. Demir, şunları kaydetti:

"Sözde mizah adı altında, basın özgürlüğünü perde yaparak Peygamber Efendimiz (s.a.v)'e yönelik yapılan çirkin ve ahlaksız saldırıyı en ağır biçimde lanetliyoruz. Bu hadsizliğin ne sanatla ne de ifade özgürlüğüyle en ufak bir ilgisi yoktur. Bu, doğrudan nefret suçudur, doğrudan kutsallarımıza yönelmiş organize bir saldırıdır. Bu hastalıklı anlayış, toplumumuzu tahrik etmek, değerlerimizi itibarsızlaştırmak isteyen bir nefret odağıdır. Ancak biz millet olarak bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Sağduyuyla, ama asla geri adım atmadan bu çirkinliklere karşı duracağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu toprakların manevi mayasını hedef alan hiçbir eyleme izin vermeyecek, kutsallarımıza uzanan her kirli dile hukukla birlikte mücadele edeceğiz."

"Bu sorumsuzluk cevapsız kalmayacaktır"

Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da "Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e küstahça saldıran izan yoksunu kişileri şiddetle kınıyorum. Yapılanın ne basın özgürlüğü, ne de ifade özgürlüğü ile asla bir alakası olamaz. Bu olsa olsa hadsizlik, ahlaksızlık ve küstahlık olur. Bu zihniyeti lanetliyorum. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da paylaşımında şunları kaydetti:

"LeMan dergisinde yayımlanan ve Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) yönelik yapılan bu çirkin karikatürü en sert şekilde kınıyor, lanetliyorum. Bu tarz bir hadsizlik ne mizah ne de basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. İnançlara saldırmak fikir beyanı değil, bilinçli bir tahriktir ve açıkça toplumun huzurunu hedef almaktır. Kimse, Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) saygısızlık ederek bu topraklarda özgürlük dersi veremez. Milletimizin değerlerine karşı sergilenen bu sorumsuzluk elbette cevapsız kalmayacaktır. Bu halk dün olduğu gibi bugün de inancına, değerlerine ve mukaddesatına sahip çıkmaya devam edecektir."

"Hukuk önünde mutlaka hesap verecekler"

Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da Hazreti Muhammed'e yönelik yapılan çirkin ve seviyesiz saldırıyı kınadı.

Mizah kisvesi altında kutsallara uzanan bu ahlaksızlığa sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Uygur, "Bu edepsizlik ne fikir özgürlüğüdür ne sanat ne de hicivdir. Bu, apaçık bir nefret suçudur. Kimsenin inançlarımızı aşağılamaya hakkı yok. Gerek adalet önünde, gerek millet vicdanında bu çirkinliğin hesabını verecekler. Kimse, bu milletin inancına hakaret edip yanına kar kalacağını sanmasın." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer de paylaşımında şunları kaydetti:

"Canımızdan aziz Sevgili Peygamberimiz'e (s.a.s) ve Hz. Musa (a.s.)'a yönelik, bir sözde mizah dergisi tarafından yapılan saygısızlığı lanetliyorum. Çirkin çizim inancımıza, mukaddesimize saldırıdır, nefret suçudur. Asla kabul edilemez. Bu küstah ve alçak saldırının sorumluları hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Topraklarımızın mayasında, bu karanlık ve kirli zihniyet değil, mukaddesata hürmet vardır, Peygamber Efendimiz'in sevgisiyle çarpan aydınlık yürekler vardır."

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de "Adını anmaya değmez. Kendini mizah dergisi diye pazarlar, mizah değil, lanetli kin ve nefret neşreder. Hiç ama hiçbir peygambere dil uzatamaz, hiçbirini tahfif edemezsiniz. Bu basın özgürlüğü değil, öğreneceksiniz, siz de öğreneceksiniz." ifadeleriyle tepki gösterdi.