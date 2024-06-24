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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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