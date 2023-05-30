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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

Merkez Yürütme Kurulu AK Parti Politika Haberler

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