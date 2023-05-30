AK Parti MYK Toplantısı Gerçekleştirildi
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. Toplantı, parti genel merkezinde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.50'de başladı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika