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AK Parti MYK Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti MYK Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. Toplantı, parti genel merkezinde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.50'de başladı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

Merkez Yürütme Kurulu AK Parti Politika Haberler

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