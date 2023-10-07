AK Parti MYK'da 14 isim yerini korudu, 4 yeni isim eklendi

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) 18 isimden 14'ü yerini korurken, eski bakanlar Mustafa Elitaş, Nihat Zeybekci, Fatma Betül Sayan Kaya ve gazeteci Hasan Basri Yalçın kurulda yer alan yeni isimler oldu.

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) 18 isimden 14'ü yerini korurken, eski bakanlar Mustafa Elitaş, Nihat Zeybekci, Fatma Betül Sayan Kaya ve gazeteci Hasan Basri Yalçın kurulda yer alan yeni isimler oldu.

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından gerçekleştirilen yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Merkez Yürütme Kurulu belirlendi.

MYK'de yer alan 18 üyeden 14'ü görevine devam edecek. Genel Başkanvekili Efkan Ala, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK'de yerini koruyan isimler oldu. Çiğdem Karaaslan, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı; Mustafa Şen ise Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı, Fatih Şahin de Genel Sekreterlik görevini sürdürecek.

Yeni MYK'de yer alan 4 isimden eski Ekonomi Bakanı ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Binali Yıldırım'ın yerine Genel Başkanvekili oldu.

Sosyal Politikalar Başkanlığı görevine Jülide Sarıeroğlu'nun yerine eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi İşleri Başkanlığı görevine Nurettin Canikli'nin yerine Nihat Zeybekci, İnsan Hakları Başkanlığı görevine de Mehmet Ali Zengin'in yerine gazeteci Hasan Basri Yalçın getirildi.