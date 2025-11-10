AK Parti MYK başladı

Haberler

AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde saat 13.47'de başladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
