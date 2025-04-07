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AK Parti MYK başladı

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AK Parti MYK başladı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde başladı.

Ak Parti MYK başladı

ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde saat 15.15'te başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Politika
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