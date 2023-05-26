AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek Malazgirt'te Partililerle Buluştu

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde partililerle bir araya geldi, ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığında partililerle buluşan Şimşek, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi için destek istedi.

Daha sonra Malazgirt Millet bahçesinde gençlerle bir araya gelen Şimşek, geleceğin teminatı geçlere inancının tam olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençleri çok sevdiğini, ilçeye önemli yatırımlar kazandırdığını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Hastanemizin inşaat çalışmaları başladı. MR ve tomografi cihazlarımız alınmış hazır bekliyor. Hastanemizde şu an yüzde onluk bir çalışma kaldı. Kısa zamanda bunu da bitireceğiz. Sayın Binalı Yıldırım seçim öncesi Muş'umuza geldi. Bana bir proje söyleyin onu yapalım dedi. Bende üç projede ısrar ettim. Bu projelerden biride Malazgirt, Muş ve Bulanık yoluydu. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde daha çok proje üreteceğiz. Ben tekrar Malazgirt halkına Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

Ardından Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ı Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı ve esnafı ziyaret eden Şimşek, Gülkoru ve Örenşar köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.