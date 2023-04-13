AK Parti Muğla milletvekili adayları tanıtıldı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için AK Parti Muğla Milletvekili adayları düzenlenen tören ile tanıtıldı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için AK Parti Muğla Milletvekili adayları düzenlenen tören ile tanıtıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşma yapan Ak Parti İl Başkanı Gültekin Akça, "Türkiye yüzyılının yürüyüşünü şimdi başlatmak için buradayız. Bu ülkenin yarınını hep birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizin geleceği için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bugün bu salonda bulunan milletvekili adayı arkadaşlarımız, Cumhur İttifakı'nı tekrar başarıya ulaştırmak için ant içmiş arkadaşlarımızdır. 14 Mayıs gününü zaferle taçlandıracağımızdan eminim. Durmak yok yolda devam" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Muğla Milletvekili adayları Kadem Mete, Yakup Otgöz, Eylem Tan, Turgay Öztürk, Ali Mete Karaöz, Hakan Fevzi İlhan, Ali Tekin tek tek kürsüde kendilerini tanıttı. - MUĞLA