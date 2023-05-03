AK Parti Muğla milletvekili adayı Otgöz, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Ak Parti Muğla milletvekili adayı Yakup Otgöz, Köyceğiz ilçesinde seçim çalışmalarına devam etti.

Ak Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Otgöz, burada AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet İlhan ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra mahalle mahalle gezen Otgöz, esnafı dolaştı ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Otgöz, yaptığı konuşmada, Köyceğiz'in Türkiye Yüzyılı'na hazır olduğunu söyledi.

Allah'ın izni ve milletin desteğiyle kutlu yolculuğu sürdüreceklerini ifade eden Otgöz, "Tarihi öneme sahip 14 Mayıs seçimlerini kazanmamızla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız inşallah. El ele, gönül gönüle birlik ve beraberlik içerisinde doğru adımlarla yola devam." dedi.