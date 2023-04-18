AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Mete, seçim çalışmalarını Köyceğiz ve Yatağan'da sürdürdü

AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, Köyceğiz ve Yatağan'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, Köyceğiz ve Yatağan'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı ziyaret eden Mete, belediye çalışanlarıyla da sohbet etti.

Ak Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığında partililerle buluşan Mete, 14 Mayıs'taki seçimde teşkilat mensuplarının çalışmalarıyla zaferle çıkacaklarını belirtti.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Mete, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla da toplantı yaparak, talepleri dinledi.

Mete, ilçede Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Özer Gümüş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uysal, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Durmaz, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Ev ziyaretleri de yapan Mete, Yeni Mahalle önceki dönem muhtarı Niyazi Güngör'e vefat eden babası için taziye ziyaretinde bulundu.

Mete'ye, Köyceğiz'de Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İlhan, Kadın Kolları Başkanı Gülçin Köseoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Doğan Çelik ile teşkilat üyeleri eşlik etti.

Öte yandan Kadem Mete, Köyceğiz sonrası Yatağan Belediyesi'nin iftar programına katıldı, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ile vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı.