Muğla'da AK Parti il binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ak Parti Muğla il binasına taşlı saldırı

MUĞLA - AK Parti Muğla il binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Zihni Derin Caddesi'ne bulunan Muğla AK Parti Muğla il binasına saat 22.00 sıralarında henüz kimliği tespit edilmeyen bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası ekiplere bilgi verilmesi üzerine şüpheli şahıs yakalanarak emniyete götürüldü.

Taşlı saldırı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri camları kırılan binada inceleme başlattı.