AK Parti Muğla İl Başkanlığına taşlı saldırıda bulunan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla'da AK Parti İl Başkanlığına taşlı saldırıda bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi tespit etti ve gözaltına aldı.

Ak Parti Muğla İl Başkanlığına taşlı saldırıda bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 21 Eylül günü saat 21.45 sıralarında Menteşe ilçesi Zihni Derin Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı Binası'nda gerçekleşti. Parti binasına taşlı saldırıda bulunan bir şüpheli bölgeden hızla uzaklaştı. Nokta polisinin ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Binanın camlarının kırıldığı olayda, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı M.A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

M.A. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA