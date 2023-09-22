AK Parti Muğla İl Başkanlığına Taşlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Menteşe ilçesindeki AK Parti Muğla İl Başkanlığı binasına yapılan taşlı saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin binanın giriş camına taş atması ve kaçması görüntülere yansıdı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

AK Parti Muğla İl Başkanlığına yapılan taşlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'ndeki parti binasında dün akşam saatlerinde yaşanan taşlı saldırı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülere, şüphelinin binanın girişindeki cama taş atması ve Hastane Caddesi'ne doğru koşarak kaçması yansıdı.

Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AK Parti Muğla Milletvekili Mete, saldırıyı kınadı

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, emniyet birimlerince yapılan çalışmada bir kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, saldırıyı kınadı.

Muğla'nın seçim dönemlerinde dahi demokratik yarışlarını karşılıklı saygı ve olgunluk içerisinde yapmış bir şehir olduğunu belirten Mete, "Seçim dönemlerinde bile karşıt görüşlere ve farklı siyasi partilere sözlü veya fiili saldırı olmamıştır. Muğla, bu yönüyle de hep takdir edilmiş ve takdir görmüş bir şehrimizdir. Yapılan bu saldırıyı öncelikle demokrasimize yapılan saldırı olarak görüyoruz. Faili şiddetle kınıyoruz." dedi.

Olay

Dün, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'ndeki parti binasına 22.00 sıralarında gelen bir kişi, elindeki taşı binanın girişinde bulunan cama atmış, şüpheli, ardından olay yerinden kaçmıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu şüpheliyi gözaltına almıştı.