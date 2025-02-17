Ankara'da hissedilen bir deprem oldu

Ankara'da korkutan deprem
İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
Tulum yerine eritme peyniri satan dev markaya yarım milyonluk ceza

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza

AK Parti Muğla İl Başkanı Laçin'den Kongre Açıklamaları

AK Parti Muğla İl Başkanı Laçin'den Kongre Açıklamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, 23 Şubat 2025'teki 8. Olağan Büyük Kongre öncesinde partideki değişiklikler ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi. Parti kadrolarında yüzde 75 değişim yaşandığını belirten Laçin, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ak Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Laçin, parti kadrolarında yapılan değişiklikler, Muğla'ya yönelik çalışmalar ve geleceğe dair hedefler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nda yüzde 75 oranında bir değişim yaşandığını belirten Laçin, parti içerisinde eski-yeni ayrımı yapmadıklarını vurgulayarak, AK Parti'nin birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket ettiğini ifade etti.

Laçin, kongre öncesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "AK Partimizin ışığındaki istikbal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor, 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Dünya bu olayı konuşuyor: Devlet başkanını bir an önce görevden alın
img

Birce Akalay imaj değiştirdi: Saçlarını kısacık kestirdi
img

Enflasyona karşı ona yatırım yapanlar kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum
Dünya devleri Osimhen için yarışa girdi: Bonservisini ödemeye hazırlar

Dünya devleri Osimhen için sıraya girdi
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

Sevilen dizinin fişi çekildi
Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.