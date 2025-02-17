AK Parti Muğla İl Başkanı Laçin'den Kongre Açıklamaları

Ak Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Laçin, parti kadrolarında yapılan değişiklikler, Muğla'ya yönelik çalışmalar ve geleceğe dair hedefler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nda yüzde 75 oranında bir değişim yaşandığını belirten Laçin, parti içerisinde eski-yeni ayrımı yapmadıklarını vurgulayarak, AK Parti'nin birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket ettiğini ifade etti.

Laçin, kongre öncesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "AK Partimizin ışığındaki istikbal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor, 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz" - MUĞLA