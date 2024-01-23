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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Menteşe İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu

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AK Parti'nin Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Ayaydın, çeşitli STK'ları ziyaret ederek görüşlerini paylaştı ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ak Parti'nin Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ayaydın, beraberindeki AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın, MKYK üyesi Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile Muğla Ticaret Borsası, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Eczacılar Odası, Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası, Muğla Mimarlar Odası ve Şoförler Odasını ziyaret etti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayaydın, kentteki bütün STK'lerle görüşeceğini belirtti ve Mimarlar Odasının çok önemli olduğunu söyledi.

Mimarların görüşlerini aldığını, kendi görüşlerini de anlattığını ifade eden Ayaydın, "Seçildiğim takdirde ne yapabileceğimizi, neler yapacağımızı, onlarla nasıl bir ilişki kuracağımızı paylaştık. Benim için çok yararlı bir toplantı oldu. Bu tür toplantı ve ziyaretlerim devam edecek. Mimarlar Odasıyla ilişkilerim devam edecek." dedi.

Muğla'nın en büyük problemlerinden birinin imar planları olduğunu anlatan Ayaydın, bu konuda da fikir alışverişinde bulunduklarını, bu görüşmenin kendisine çok faydalı olduğunu anlattı.

Ziyaretlerin gün boyu devam ettiğini aktaran Ayaydın, "Gittiğimiz kurumların sorunlarını, dertlerini dinledim. Belediyeden şikayetleri var. İnşallah göreve gelirsek onların da sorunlarına eğileceğiz." diye konuştu.

Ayaydın, sokaktaki vatandaşlar ve esnafla da sohbet ederek isteklerini dinledi.

Kaynak: AA / Politika

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