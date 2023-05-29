Ak Parti MKYK üyesi Şahin, "Türk Milleti Türk Çağını açtı"

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Karabük'te doyasıya kutlandı

KARABÜK - AK Parti MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin, Türk Milleti'nin 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'a kazandırarak Türk Çağını açtığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tur seçimini resmi olmayan sonuçlara göre zaferle sonuçlandırması Karabük'te düzenlenen programla kutlandı.

Saat 17.00 itibariyle kapanan sandıklardaki oyların sayılmaya başlaması ve sonuçların netleşmesiyle birlikte Cumhur İttifakı mensupları soluğu AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde aldı. Alanı dolduran vatandaşlar zaferi büyük sevinçle kutlarken, parti binası önünde program düzenlendi. Programa Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhur ittifakı il başkanları partililer ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı aynı zamanda Karabük Milletvekili Av. Cem Şahin, "Türkiye'yi ameliyat masasına yatırtmadığınız için, bölücü terör örgütleriyle iş birliği içerisine girenlere çok büyük ders verdiğiniz için şükranlarımı arz ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Bundan sonra yapacak çok işimiz var" dedi.

"Önümüzde Cumhur İttifakı olarak 5 yılımız var" diyen Şahin, "Bu süreç içerisinde el birliği ile tam bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Enerjide, savunmada, eğitimde aklınıza ne gelirse. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Malumunuz yarın 29 Mayıs, İstanbul'un fethi. Şöyle bir ironi yapmak istiyorum. Bugün Türk Milleti 29 Mayıs tarihinde atası Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek nasıl bir yeni çağ açtıysa bugün de Türk Milleti bir çağ açtı. Türk Çağını açtı. Türkiye Yüzyılının çağını açtı" diye konuştu.

Milletvekili Ali Keskinkılıç ise seçimle birlikte Türk Milleti'nin HDP'yi sandığa gömdüğünü belirtti.

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