Üye Girişi
Haberler

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Arınç: Yangınla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa'da devam eden orman yangınlarıyla ilgili çalışmaları yerinde takip etti ve yangınla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

"TBMM'deki mesaimiz biter bitmez yangın bölgesine geçtik. Öncelikli amacımız yangını tamamen kontrol altına alıp söndürmektir." diyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, "Yangınla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç Manisa'da 4 gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Arınç burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı: "Gördes ve Salihli ilçelerimizde başlayan yangın hala devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve Manisa Valimiz Sayın Enver Ünlü ile sürekli irtibat halinde olup, yangına müdahale çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Dün gece itibarıyla yangın bölgesine intikal eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız da tüm söndürme faaliyetlerini bizzat yönetiyor. Biz de TBMM'deki mesaimiz biter bitmez yangın bölgesine geçtik. Öncelikli amacımız yangını tamamen kontrol altına alıp söndürmektir. Ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için devletimiz yangın anında olduğu gibi sonrasında da tüm gücüyle sahada olacak. Bizler de tüm çalışmaların yakından takipçisi olacağız. Yangın söndürme faaliyetlerine katılan tüm kahraman ekiplerimize şükranlarımızı sunuyorum. Maddi zararları telafi edebiliriz, ancak kaybettiğimiz orman ve tarım alanlarını yerine koymak zaman alacak. Yitirdiğimiz canlarımızı ise geri getirmemiz mümkün değil. Bu nedenle, meteorolojik şartlar göz önüne alındığında özellikle önümüzdeki pazar gününe kadar vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Birlik ve dayanışma içinde bu zorlu günleri de geride bırakacağız." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili AK Parti manisa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title