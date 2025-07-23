Seyitgazi'de Orman Yangını: 11 Emekçi Şehit Oldu

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi'de çıkan orman yangınında 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi'de çıkan orman yangınında alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz. Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakar kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA