AK Parti'li Baybatur'dan CHP'li Özel'e tepki

Muhtırasında 17-25 hukuk darbesinde ve 15 Temmuz darbe girişiminde bu millet vatanını, bayrağını, devletini ve cumhurbaşkanını kimseye vermedi. Yiyen varsa, gönlü yeten varsa Manisa burada buyursun alsın Cumhurbaşkanımızı. Kolaysa gelin buyurun" dedi.

AK Parti Manisa İl Teşkilatı tarihi Kurşunlu Han'da düzenlediği iftar programında bir araya geldi. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı tarafından davetliler kapıda karşılanırken iftara AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, AK Parti ve MHP'li belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve çok sayıda partili katıldı. İftarların açıldığı programda konuşması yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı AK Parti ve MHP olarak çıktıkları Cumhur İttifakı yolunda yine milletin desteğiyle yeni zaferler kazanacaklarını söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise yaptığı konuşmasında CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'i hedef aldı.

"Gözlerinden ve ağzından ateş fışkırıyor"

Gezi davasının ardından söylemleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'i sert bir dille eleştiren Baybatur, "Bir haftadan beri ülkemizde yaşananları görüyoruz. Bir Manisalı olarak bir Manisa milletvekili olarak televizyonlardaki haberleri üzüntüyle takip ediyoruz. Bakıyor ve görüyoruz ki yine Manisa'nın bir milletvekili ne yazık ki Grup Başkanvekilliği yapan yani burada MHP'nin Grup Başkanvekili var hani adam görmek istiyorsak burada bir örneği var. Onu anlatmak için ifade ediyorum. Çıkıyor televizyona Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı ağıza alınmayacak şekilde ağır hakaretler, gözlerinden ağzından adeta ateş fışkırırcasına kin ve nefret içerisinde konuşmalar gerçekleştirdi. Öncelikle şunu söyleyeyim bir Manisalı olarak, utandım ve üzüldüm. Bir Manisalıya böylesi ağır ifadeler yakışmaz. Biz bir gelenek içinde yetişmiş milletvekilleri ve Manisa'nın evlatlarıyız. Manisa tarihi ve geçmişiyle önemli dersler veren bir şehir. Ne yazık ki Gezi'den başlayan 27 Nisan e-Muhtırasıyla devam eden devamında 17-25 ile ve 15 Temmuz ile sirayet eden bir dönem yaşadık. Gezi'de yaşananları hepimiz biliyoruz bu ülkeyi ve bu hükümeti devirmek için hayasızca saldırılar gerçekleştirildi. Buradan hep birlikte sesleniyoruz. Gezi Parkında 27 Nisan e-Muhtırasında 17-25 hukuk darbesinde ve 15 Temmuz darbe girişiminde bu millet vatanını, bayrağını, devletini ve cumhurbaşkanını kimseye vermedi. Yiyen varsa, gönlü yeten varsa Manisa burada buyursun alsın Cumhurbaşkanımızı. Kolaysa gelin buyurun. Biz buradayız. Cumhur ittifakı olarak 81 ilde tüm ilçelerde hamdolsun iftarlarda, değişik programlarda bir araya geliyoruz. Bu ülkeyi, bu vatanı, bu devleti, bu bayrağı, cumhurbaşkanımızı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, ülkülerimizi, sevdamızı kimseye yar etmeyeceğiz. Eğer buna göz diken varsa işte Manisa burada biz buradayız, buyursun gelsin. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Böylesi konuşmalar belki ramazanın ruhuna uygun değil ama yumuşak başlıyız diye uysal koyun değiliz. Ramazanın ruhuna uygun şekilde hareket ediyoruz, nezaket gösteriyoruz, muhabbet gösteriyoruz ama birleri bu muhabbetimizi acziyet olarak algılamasın. Bizler burada tüm teşkilatımızla Manisalılarla dimdik ayaktayız" dedi.

"Bu kadrolara inanmaya devam edelim"

Yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve bunu yine çözecek olanın Cumhur İttifakı olduğunu kaydeden Baybatur konuşmasını şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki seçimlere doğru giderken ülkemizde sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız bunu her seferinde en üst seviyede bunu ifade ediyor. Bunu çözecek yine Cumhur İttifakıdır. Diğer karşı tarafta yuvarlak masa diye ifade edilen 6 tanemi 6 artı bir mi aslında 7 tane de. Bakmayın bir tanesini saklıyorlar. Bizler bu şebekeye karşı 2023'te de yine inşallah Manisa'da yine zafer elde edeceğiz. Yetmeyecek 2024'te yine Cumhur ittifakı olarak zafer bizim olacak. Yeter ki cumhurbaşkanımıza ve bu kadrolara inanmaya devam edelim. Tekrar Ramazanınız mübarek olsun, bayramınız mübarek olsun. Allah sizi bizden bizi sizden bizi birbirimizden ayırmasın diyorum." - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Politika