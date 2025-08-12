AK Parti, Milli Dayanışma Komisyonu Toplantısına Hazırlanıyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki AK Parti'li milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantıda 22 üye milletvekilinin katılması bekleniyor.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki AK Parti'li milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Güler ve Ala, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun AK Parti'li 22 üye milletvekiliyle toplantı yapacak.

Bugün toplanacak komisyon öncesinde Güler ve Ala, AK Parti'li milletvekilleriyle değerlendirmelerde bulunacak.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
