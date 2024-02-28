AK Parti Milletvekilleri 28 Şubat Darbesini Eleştirdi

Ak Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, 27'inci yılında 28 Şubat postmodern darbesini eleştirdi.

AK Parti milletvekilleri, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, 28 Şubat'ın, ülke demokrasi tarihinin kara lekesi ve Türkiye'nin ayağına vurulan pranga olduğunu söyleyerek, 28 Şubat'ı gerçekleştiren vesayet odaklarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yok edildiğini belirtti.

Çilez, "Vesayetçi odaklar, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmasıyla birlikte tarihin çöplüğünde kendi yerini bulmuştur. Vesayet Türkiye'de kalkmıştır. Yeni vesayet odaklarının ortaya çıkmaması için demokrasimizi geliştirmek ve güçlendirmek, hepimizin birinci derece sorumluluğudur." diye konuştu.

Eski Başbakanlarda Necmettin Erbakan'ı rahmetle anan Çilez, "28 Şubat'ta, darbenin birinci mağduru Erbakan Hocamızın şahsiyetinde milletin kendisi olmuştur. Erbakan Hocamızı boncuk boncuk terletenlerle bugün onun yolunda olduğunu söyleyip Erbakan Hocamıza zulmedenlerle kol kola, kucak kucağa olanlar ibretlik olaydır. Genel Kuruldaki çalışmalarda bunu her an yaşıyoruz. O da Erbakan Hocanın izinde giden, onun fikirlerini ve hayallerini bugün bir bir hayata geçiren kadrolar olarak bizleri kahretmektedir." ifadelerini kullandı.

"81 yıl sonra seçilme hakkını elde eden kadın milletvekilleri var"

AK Parti Bursa Milletvekili Gözgeç, 27 yıl önce millet iradesine, milletin değerlerine, inancına darbe yapıldığını, sözde irtica tehdidi adı altında millet iradesinin yok sayıldığını dile getirdi.

Gözgeç, 28 Şubat sürecinde eğitim almak isteyen kız çocuklarının okulların kapısından kovulduğunu, mesleğini icra etmek ve bu ülkeye hizmet etmek isteyen öğretmenlerin, avukatların, doktorların ve memurların adeta yaşamdan kovulduğunu ifade etti.

Milletin oyu ile seçilen milletvekiline sırf başörtülü olduğu için Meclis'te had bildirilmek istendiğini belirten Gözgeç, şunları kaydetti:

"Tüm bu acılar yaşanırken dahi, üniversite kapısından kovulurken, başörtümüz başımızdan çekilirken, binbir emekle elde ettiğimiz mesleğimiz elimizden alınırken, maddi manevi psikolojik şiddete uğrarken sadece el ele tutuştuk. Bu ülkeye, millete hizmet etmek istiyoruz dedik. Çok şükür ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ile başörtülü açık ayrımı yapılmaksızın, üniversitelerde ilimle uğraşan mühendis kızlarımız var. Teknolojide, eğitimde, ekonomide tarımda üreten ekonomiye değer katan kadınlar var. 81 yıl sonra hiçbir ayrımcılık olmaksızın seçilme hakkını elde eden kadın milletvekilleri var."

"CHP Genel Başkanı hala 28 Şubat darbecilerinin tahliye edilmesi üzerinden konuşuyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldırım da 28 Şubat'ta milletin iradesiyle vesayet odaklarının çarpıştığını, milletin merhum Necmettin Erbakan'ı tercih etmesini kabullenemeyen vesayet odaklarının darbe yaptığını anlattı. Refah ve Fazilet partilerinin kapatılmasına yönelik Anayasa Mahkemesi kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de onayladığını hatırlatan Yıldırım, bu bağlamda inanç hürriyetinden bahseden Avrupa'nın, vesayet odaklarından farklı davranmadığına işaret etti.

28 Şubat sürecinde ülkenin 381 milyar dolar zarara uğratıldığını, 6 milyon insanın fişlendiğini belirten Yıldırım, "Milletimiz, 3 Kasım 2002'de artık buna 'Dur.' dedi ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı seçti. Milletimiz 22 yıldır da Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik durmaktadır." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü konuşmasına işaret eden Yıldırım, "CHP Genel Başkanı, hala 28 Şubat darbecilerinin tahliye edilmesi üzerinden konuşuyor. Başka mağdur insanlar var, onlarla ilgili bir kelime konuşuyor mu? 28 Şubat süreciyle alakalı neden sadece AK Parti'li milletvekilleri basın toplantısı yapıyor? Hepimiz yapalım, çünkü bu darbe tüm millete yapılmıştır." şeklinde konuştu.

AK Parti'li Yıldırım, 28 Şubat darbesinin sona erdiğini ancak bu zihniyetin henüz bitmediğini de dile getirerek, "Hala o zihniyet kenarda kendisini uykuda göstermeye çalışıyor, bunun temsilciliğini de maalesef CHP yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu döneminde 'Mağdur ettiğimiz kesimle barışmak istiyoruz.' diye dil ucuyla söylemek istediler ama bu dil ucuyla söylenecek bir şey değil. Sanatçı, yazar-çizer ve medya kesimine varıncaya kadar CHP, bu darbeci ve vesayetçilerin arkasında durmaktan, gölgesinde yaşamaktan vazgeçmeli. Çıkacaklar milletten açıkça özür dileyecek ve helallik isteyecekler. Başka türlü bu darbecilerin yaklaşımından kendisini arındıramaz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı da rahmetle andı.