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AK Parti Milletvekilleri Yemin Etti

AK Parti Milletvekilleri Yemin Etti

Politika Haberleri

AK Parti'nin Adıyaman Milletvekilleri, TBMM'de yeminlerini ederek göreve başladı. Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan yemin etti.

Ak Parti'nin Adıyaman Milletvekilleri, TBMM'de yeminlerini ederek göreve başladı.

Ak Parti'den bu dönem milletvekili seçilen Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin etti. 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti 4, CHP 1 milletvekili çıkarttı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Döneminde Adıyaman'ı temsil edecek olan AK Parti Milletvekilleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık ettiği genel kurulda yemin etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Resul Kurt Adıyaman AK Parti Politika Haberler

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