Üye Girişi
Haberler

AK Parti milletvekilleri, sahadaki "ekonomi" notlarını Genel Merkez'e aktaracak

Son Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti milletvekilleri, Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ekonomi Söyleşileri" programı kapsamında sahadaki izlenimlerini paylaşacak.

Ak Parti milletvekilleri, Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ekonomi Söyleşileri" programı kapsamında sahadaki izlenimlerini paylaşacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci başkanlığında hazırlanan program kapsamında ilk olarak gruplar halinde milletvekilleri, ardından sivil toplum kuruluşlarıyla "ekonomi" başlığı altında görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bir taraftan büyüme ve istihdamın artırılması politikalarını sürdürürken, diğer yandan enflasyonla mücadeleye dönük çalışmalar yürüten AK Parti, bu politikaların toplumdaki yansımalarını, gerçekleştireceği "Ekonomi Söyleşileri" programıyla kapsamlı şekilde değerlendirecek.

Program, AK Parti'nin 2023 Seçim Beyannamesi'nde de yer alan enflasyonla mücadele konusunda daha anlaşılır, açık ve şeffaf bir iletişim stratejisi izlenmesi ve beklentilerin daha etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik hedefler doğrultusunda gerçekleşecek.

İlki 6 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek programda, AK Partili milletvekillerinin seçim bölgelerinde vatandaşlarla olan görüşmelerinde not ettikleri ekonomi alanındaki talepler ve ekonomi politikalarının yansımaları dinlenecek.

Ardından sivil toplum kuruluşlarının gerek merkez gerek illerdeki temsilcileri ve illerin önde gelen iş dünyası temsilcileri ile istişare toplantıları düzenlenecek. Bu toplantılarda ekonomi alanındaki sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilecek.

Toplantıların tamamlanmasının ardından hazırlanacak geniş kapsamlı bir raporla beklentiler ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kaynak: AA / Politika

Nihat Zeybekci AK Parti Ekonomi Partiler Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title