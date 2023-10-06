AK Parti Milletvekilleri Ovacık'ta Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

AK Parti Karabük milletvekilleri, Ovacık ilçesinde çıkan yangın bölgesine giderek bilgi aldı. Milletvekilleri, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin yangın alanında olduğunu belirtti.

Ak Parti milletvekilleri yangın bölgesinde incelemede bulundu

KARABÜK - AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Ovacık ilçesi Gümüşler Mahallesi'nde çıkan yangın bölgesine giderek bilgi aldı.

İlçeye gelen milletvekilleri ilk olarak Ovacık Kaymakamlığına geçerek burada bulunan Vali Mustafa Yavuz ile görüştü.

Daha sonra yangının çıktığı noktalara giden milletvekilleri, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Devletin bütün güçü ile yangın alanında olduğunu belirten milletvekilleri, vatandaşların zararlarının karşılanacağını belirtti.

Milletvekillerine; AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve parti yöneticileri, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve parti yöneticileri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, AFAD Karabük İl Başkanı Gazanfer Erbay ve diğer yetkililer eşlik etti.