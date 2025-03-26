Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi

Seçim sırasında ilginç olay! Meclis Başkanı'nın bakışlarına dikkat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Özel'in son hamlesine tepki
Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ve Erdoğan açıklaması

AK Parti Milletvekilleri Gençlerle Espressolab'da Buluştu

AK Parti Milletvekilleri Gençlerle Espressolab'da Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından Ankara'da gençlerle Espressolab'da bir araya geldi ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da gençlerle Espressolab'da bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab'a yönelik boykot açıklamalarının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da gençlerle Espressolab'da buluştu. Varank ve Gül, o anları sosyal hesaplarından paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title