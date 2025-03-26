AK Parti Milletvekilleri Gençlerle Espressolab'da Buluştu

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da gençlerle Espressolab'da bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab'a yönelik boykot açıklamalarının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da gençlerle Espressolab'da buluştu. Varank ve Gül, o anları sosyal hesaplarından paylaştı. - ANKARA