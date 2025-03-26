AK Parti Milletvekilleri Gençlerle Espressolab'da Buluştu
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından Ankara'da gençlerle Espressolab'da bir araya geldi ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da gençlerle Espressolab'da bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab'a yönelik boykot açıklamalarının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da gençlerle Espressolab'da buluştu. Varank ve Gül, o anları sosyal hesaplarından paylaştı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika