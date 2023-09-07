AK Parti Milletvekilleri Filistin'de Görüşmeler Yaptı

AKDENİZ-PA Türk Grubu Başkanı Atay Uslu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Filistin'de görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel barış, kalkınma, Filistin meselesi ve Kudüs'ün statüsü ele alındı.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz." dedi.

AKDENİZ-PA'nın düzenlediği Orta Doğu Yüksek Seviyeli Görev toplantıları kapsamında Filistin'e gelen Uslu ile AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Ramallah'ta Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Ulusal Meclis Başkanı Ruhi Fettuh ile görüştü.

Görüşmede, "bölgesel barış, bölgesel kalkınma, Filistin meselesi ile Kudüs'ün statüsü, sığınmacıların gönüllü ve güvenli dönüşü konularının" ele alındığı belirtildi.

AKDENİZ-PA heyetinin de hazır bulunduğu görüşmede bölgesel istikrar için "Filistin'in haklı davasının yanında olmaya devam ettiklerini" kaydeden Uslu, "Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Uslu, "Kudüs-ü Şerif'in özgürleştirilmesi,1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kabul edilmesi dahil Filistin davasına desteğimizi bir kez daha toplantılarda ifade ettik." diye konuştu.

Filistin'deki görüşmelerinin ardından karayoluyla İsrail'e geçen AKDENİZ-PA heyeti, Batı Kudüs'te Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ve parlamenter ile görüşmelerine devam ediyor.

Heyet, AKDENİZ-PA'nın organize ettiği program kapsamında ilk toplantısını Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirmişti.